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В Улан-Удэ росгвардеец по дороге домой засёк сборщика конопли

В Улан-Удэ росгвардеец по дороге домой засёк сборщика конопли
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Сборщик конопли не сумел убежать от росгвардейцев

Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии, возвращаясь домой после смены, наткнулся на сборщика дикой конопли. В пригороде Улан-Удэ росгвардеец увидел, как мужчина собирает на поле растения. Понаблюдав некоторое время за подозрительным гражданином, сотрудник убедился, что он собирает дикорастущую коноплю, и сообщил о происходящем в дежурную часть.

На место прибыла ближайшая группа задержания вневедомственной охраны, патрулировавшая микрорайон Силикатный. При виде патрульного автомобиля мужчина выбросил пакет, набитый травой, и пустился бежать. Однако росгвардейцы в ходе непродолжительной погони догнали его.

- Задержанный, ранее судимый 32-летний улан-удэнец, был доставлен в отдел полиции. Результаты экспертизы показали, что собранное растение является дикорастущей коноплей, масса составила порядка 80 граммов, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело.
наркотики Росгвардия

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