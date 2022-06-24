Сборщик конопли не сумел убежать от росгвардейцев
Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии, возвращаясь домой после смены, наткнулся на сборщика дикой конопли. В пригороде Улан-Удэ росгвардеец увидел, как мужчина собирает на поле растения. Понаблюдав некоторое время за подозрительным гражданином, сотрудник убедился, что он собирает дикорастущую коноплю, и сообщил о происходящем в дежурную часть.
На место прибыла ближайшая группа задержания вневедомственной охраны, патрулировавшая микрорайон Силикатный. При виде патрульного автомобиля мужчина выбросил пакет, набитый травой, и пустился бежать. Однако росгвардейцы в ходе непродолжительной погони догнали его.
- Задержанный, ранее судимый 32-летний улан-удэнец, был доставлен в отдел полиции. Результаты экспертизы показали, что собранное растение является дикорастущей коноплей, масса составила порядка 80 граммов, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело.
В Улан-Удэ росгвардеец по дороге домой засёк сборщика конопли
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина до смерти избил женщину по голове
ДТП произошло на улице Борсоева
Сборщик конопли не сумел убежать от росгвардейцев
Мужчина предстал перед судом
Мужчина убил двух односельчан одним бруском
Погибшему ребёнку было семь лет
Наркоманов с поличным взяли сотрудники управления наркоконтроля
Лужи на дорогах откачивают с половины четвёртого утра
Женщина с ножом кинулась на ребёнка
На сегодняшнее утро действующих лесных пожаров нет
Надзорные мероприятия продолжаются
Мужчину взяли под стражу в зале суда
По аварии на ГРЭС начата доследственная проверка
В Каларском районе был введён режим повышенной готовности
Вернуть электроснабжение планируют в ближайшее время