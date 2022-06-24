В Улан-Удэ росгвардеец по дороге домой засёк сборщика конопли

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Сборщик конопли не сумел убежать от росгвардейцев



Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии, возвращаясь домой после смены, наткнулся на сборщика дикой конопли. В пригороде Улан-Удэ росгвардеец увидел, как мужчина собирает на поле растения. Понаблюдав некоторое время за подозрительным гражданином, сотрудник убедился, что он собирает дикорастущую коноплю, и сообщил о происходящем в дежурную часть.



На место прибыла ближайшая группа задержания вневедомственной охраны, патрулировавшая микрорайон Силикатный. При виде патрульного автомобиля мужчина выбросил пакет, набитый травой, и пустился бежать. Однако росгвардейцы в ходе непродолжительной погони догнали его.



- Задержанный, ранее судимый 32-летний улан-удэнец, был доставлен в отдел полиции. Результаты экспертизы показали, что собранное растение является дикорастущей коноплей, масса составила порядка 80 граммов, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело.

