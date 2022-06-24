Житель Иркутской области выращивал коноплю в арендованном гараже

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мужчина предстал перед судом



Жителя города Саянск Иркутской области осудили за незаконное культивирование и хранения конопли. Он арендовал в гараж и оборудовал его датчиками температуры, специальным освещением, системами орошения и вентиляции.



39 летний местный житель с конца января до начала июня 2021 года успешно выращивал коноплю гидропонным способом.



Полицейские во время обыска изъяли 24 куста конопли, электронные весы, вакуумный упаковочный материал, удобрения для подкормки незаконных посевов.



- По словам подозреваемого, семена он заказал в интернете, а запрещённые к культивированию растения выращивал для собственного употребления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Саянский городской суд назначил мужчине 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.



