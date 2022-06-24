Мужчина предстал перед судом
Жителя города Саянск Иркутской области осудили за незаконное культивирование и хранения конопли. Он арендовал в гараж и оборудовал его датчиками температуры, специальным освещением, системами орошения и вентиляции.
39 летний местный житель с конца января до начала июня 2021 года успешно выращивал коноплю гидропонным способом.
Полицейские во время обыска изъяли 24 куста конопли, электронные весы, вакуумный упаковочный материал, удобрения для подкормки незаконных посевов.
- По словам подозреваемого, семена он заказал в интернете, а запрещённые к культивированию растения выращивал для собственного употребления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Саянский городской суд назначил мужчине 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.
Житель Иркутской области выращивал коноплю в арендованном гараже
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина до смерти избил женщину по голове
ДТП произошло на улице Борсоева
Сборщик конопли не сумел убежать от росгвардейцев
Мужчина предстал перед судом
Мужчина убил двух односельчан одним бруском
Погибшему ребёнку было семь лет
Наркоманов с поличным взяли сотрудники управления наркоконтроля
Лужи на дорогах откачивают с половины четвёртого утра
Женщина с ножом кинулась на ребёнка
На сегодняшнее утро действующих лесных пожаров нет
Надзорные мероприятия продолжаются
Мужчину взяли под стражу в зале суда
По аварии на ГРЭС начата доследственная проверка
В Каларском районе был введён режим повышенной готовности
Вернуть электроснабжение планируют в ближайшее время