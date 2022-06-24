Забайкалка едва не убила собственного сына

Женщина с ножом кинулась на ребёнка



48-летняя жительница Забайкальского края едва не убила собственного сына.



По данным следствия, 23 января в одном из сёл женщина ударила ножом в шею 10-летнего сына. Буйную мамашу остановил отец, который выхватил нож из рук женщины. Он же вызвал врачей скорой медицинской помощи.



Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».



- Следователи СК провели комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств совершенного особо опасного деяния. Допрошены фигуранты по делу, назначены необходимые судебные экспертизы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



В соответствии с выводами назначенной следователями судебной психиатрической экспертизы, женщина ввиду заболевания психики не способна осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В связи с этим уголовное дело с утверждённым постановлением направлено в суд для решения вопроса о применении к ней принудительных мер медицинского характера.



Сейчас ребёнок находится на воспитании отца, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи направили в органы опеки документы для решения вопроса о лишении женщины родительских прав.

