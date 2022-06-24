В Бурятии потушили один лесной пожар

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На сегодняшнее утро действующих лесных пожаров нет



За прошедшие сутки в Бурятии произошёл один лесной пожар в Баргузинском районе.



Он случился из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работало 12 человек из числа лесной охраны, задействовано три единицы лесопожарной техники.



Площадь, пройденная огнём, составила 0,03 га.



В первые часы возгорание ликвидировано. На утро 24 июня новых лесных пожаров в республике не зарегистрировано, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



