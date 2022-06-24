На сегодняшнее утро действующих лесных пожаров нет
За прошедшие сутки в Бурятии произошёл один лесной пожар в Баргузинском районе.
Он случился из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работало 12 человек из числа лесной охраны, задействовано три единицы лесопожарной техники.
Площадь, пройденная огнём, составила 0,03 га.
В первые часы возгорание ликвидировано. На утро 24 июня новых лесных пожаров в республике не зарегистрировано, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии потушили один лесной пожар
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Наркоманов с поличным взяли сотрудники управления наркоконтроля
Погибшему ребёнку было семь лет
Лужи на дорогах откачивают с половины четвёртого утра
Женщина с ножом кинулась на ребёнка
На сегодняшнее утро действующих лесных пожаров нет
Надзорные мероприятия продолжаются
Мужчину взяли под стражу в зале суда
По аварии на ГРЭС начата доследственная проверка
В Каларском районе был введён режим повышенной готовности
Вернуть электроснабжение планируют в ближайшее время
Надзорный орган даст оценку условиям, способствовавшим возникновению технологического сбоя
Инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов
В настоящее время вода идёт на спад
Ситуацию с блэкаутом Бурятии прокомментировали в правительстве республики и на Гусиноозёрской ГРЭС
Пострадавшего ребёнка эвакуировали в Улан-Удэ