Надзорные мероприятия продолжаются
Прокуратура Бурятии выявила нарушения закона о безопасности гидротехнических сооружений, обеспечение их надлежащего состояния и функционирования.
Недостатки при содержании бесхозяйных гидротехнических сооружений выявлены в региональном министерстве природных ресурсов и экологии. Для устранения нарушений в правительство республики внесено представление, которое находится на рассмотрении.
Решениями Железнодорожного районного суда Улан-Удэ в марте удовлетворены исковые требования прокуроров Советского и Иволгинского районов о признании незаконным бездействия федерального агентства водных ресурсов. Судом на орган возложена обязанность в течение года с момента вступления решений в силу принять меры по предотвращению разрушения берега реки Селенга. Участок береговой линии протяжённостью 1 220 метров расположен в селе Сотниково, участок протяжённостью 144 метра – в г. Улан-Удэ. Решения суда не вступили в законную силу.
По постановлениям прокуроров за нарушение требований к обеспечению безопасности дамб и берегоукрепительных сооружений четыре должностных лица органов местного самоуправления Баргузинского, Закаменского, Курумканского, Хоринского районов привлечены к административной ответственности за нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений. Виновным назначены штрафы.
Надзорные мероприятия продолжаются, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Прокуратура Бурятии выявила нарушения безопасности гидротехнических сооружений
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