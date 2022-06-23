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Без электричества остаются девять районов Бурятии и часть Улан-Удэ

Без электричества остаются девять районов Бурятии и часть Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:прокуратура Бурятии
Вернуть электроснабжение планируют в ближайшее время

После технологического сбоя на Гусиноозёрской ГРЭС, обесточившего днём большую часть Бурятии, без электричества по-прежнему остаются девять районов и часть Улан-Удэ.

- Про данным на 17.11 часов, в Курумканском, Баргузинском, Баунтовском, частично Джидинском, Прибайкальском, Закаменском, Селенгинском, Кабанском, Мухоршибирском районах и частично в Улан-Удэ введены временные ограничения электроснабжения (в связи с ростом нагрузки на магистральные линии), - сообщил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

Однако подать электричество планируют в ближайшее время. Связано это с тем, что на Гусиноозёрской ГРЭС введён в строй блок №6 и планируется включение блока №3.

Ситуацию по аварии на электростанции держит на контроле глава Бурятии Алексей Цыденов, который сегодня находится в рабочей поездке в Селенгинском районе. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

- В 14:41 на электростанции произошло короткое замыкание, в результате чего произошло отключение энергоблоков суммарной мощностью 385 МВт. Без света остались 17 районов республики, в том числе и Улан-Удэ. Поэтапно мы подключаем свет, за счёт переподключения с Иркутской энергосистемы, - написал Алексей Цыденов днём.

Как сообщал «Байкал-Dailу», масштабное отключение электричества произошло около 15 часов дня. В Улан-Удэ без света остался практически весь город: отключились светофоры, оборудование «Водоканала», встали трамваи. К 16 часам дня восстановление электроснабжение началось в разных микрорайонах города, однако в седьмом часу вечера свет вернулся ещё не ко всем улан-удэнцам.

Помимо столицы, оказались временно обесточены большинство районов Бурятии.

Произошло это из-за отключения всех находившихся в работе энергоблоков Гусиноозёрской ГРЭС. На самой электростанции причиной назвали «самопроизвольное повреждение трансформатора». Жители Гусиноозёрска сняли чёрный дым, который поднимался над станцией во время происшествия. 
отключение света

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