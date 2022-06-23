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Прокуратура Бурятии проверяет технологический сбой на Гусиноозёрской ГРЭС

Прокуратура Бурятии проверяет технологический сбой на Гусиноозёрской ГРЭС
Происшествия,  Фото:прокуратура Бурятии
Надзорный орган даст оценку условиям, способствовавшим возникновению технологического сбоя

Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту технологического сбоя на Гусинооозёрской ГРЭС, произошедшего 23 июня и приведшего к обесточиванию большей части республики.

- В результате сбоя в работе электрооборудования отключены три энергоблока, что повлекло ограничение подачи электроэнергии в районах республики и Улан-Удэ. На место выехал Гусиноозёрский межрайонный прокурор. Надзорный орган даст оценку условиям, способствовавшим возникновению технологического сбоя, соблюдению законодательства об энергоснабжении, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщал «Байкал-Dailу», масштабное отключение электричества произошло в Улан-Удэ и 17 районах Бурятии около 15 часов дня. Случилось это из-за отключения всех находившихся в работе энергоблоков Гусиноозёрской ГРЭС. На самой электростанции причиной назвали «самопроизвольное повреждение трансформатора».

Восстановительные работы продолжаются, ведётся поэтапное подключение.

прокуратура отключение света Гусиноозерская ГРЭС

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