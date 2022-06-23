Жители Иркутской области, убившие из-за телевизора мужчину, отправились в колонию

Мужчины продали украденную технику знакомому
Двое жителей Братского района Иркутской области 33 и 40 лет признаны виновными сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: «Разбой», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Убийство».
Следствием и судом установлено, что 19 января прошлого года малознакомые между собой мужчины распивали спиртное. В ходе застолья между ними возник конфликт: один из гостей предложил хозяину квартиры продать его телевизор, а вырученные деньги потратить на алкоголь. Хозяин техники отказал и потребовал гостя покинуть квартиру.
Ответ гостей не устроил и они всё же решили украсть телевизор, а чтобы облегчить совершение преступления, мужчины жестоко избили 33-летнего потерпевшего, в том числе нанося удары бутылкой по голове. От полученных травм он скончался на месте преступления. Затем они похитили имущество потерпевшего, которое продали знакомому.
Подозреваемые были установлены и задержаны сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Братское» в кратчайший срок. Один из них был неоднократно судим. В ходе следствия удалось установить, что в августе 2019 года он, отдыхая в сауне, избил двух знакомых, причинив им тяжкий вред здоровью.
Сегодня приговором суда мужчины признаны виновными. Им назначено наказание в виде 14 и 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях строгого и особого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
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Происшествия, Фото:
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