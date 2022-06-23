 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 июня

22 июня

Популярное

Забайкалка воровала дорожные знаки и накрывала ими бочки с водой

Забайкалка воровала дорожные знаки и накрывала ими бочки с водой
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В момент кражи проводился ремонт дороги и знаки не успели тогда установить

В полицию Читинского района Забайкальского края поступило заявление о краже трёх дорожных указателей с автодороги Чита-Преображенка. Сумма ущерба составила более четырёх тысячи рублей.

- Установлено, что в период кражи, на участке дороги проводились ремонтные работы. Знаки были не установлены и не закреплены должным образом, - сообщили в пресс-службе МВД по Забайкальскому краю.

Выяснилось, что воровкой оказалась 30-летняя жительница села Преображенка. Полицейские обнаружили дорожные знаки в огороде женщины. Ими она укрывала бочки с водой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии тоже воровали дорожные знаки. Так, улан-удэнец украл более 20 дорожных знаков в мае прошлого года. Соответственно и сумма ущерба была значительно больше – 50 тысяч рублей.

кража Забайкальский край

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Паводок на реках затопил районы Забайкалья
Паводок на реках затопил районы Забайкалья
Происшествия, 23.06.2022
В настоящее время вода идёт на спад
Установлена причина масштабного отключения электричества в Бурятии
Установлена причина масштабного отключения электричества в Бурятии
Происшествия, 23.06.2022
Ситуацию с блэкаутом Бурятии прокомментировали в правительстве республики и на Гусиноозёрской ГРЭС
Забайкалка воровала дорожные знаки и накрывала ими бочки с водой
Забайкалка воровала дорожные знаки и накрывала ими бочки с водой
Происшествия, 23.06.2022
В момент кражи проводился ремонт дороги и знаки не успели тогда установить
Вышедший из колонии житель Иркутской области ограбил школьника
Вышедший из колонии житель Иркутской области ограбил школьника
Происшествия, 23.06.2022
Мужчина совершил преступление после отметки в полиции

В Бурятии крупный пожар едва не перекинулся на детский лагерь
В Бурятии крупный пожар едва не перекинулся на детский лагерь
Происшествия, 23.06.2022
Площадь пожара составила более полутора тысяч квадратных метров
В Бурятии настал «конец света»
В Бурятии настал «конец света»
Происшествия, 23.06.2022
По предварительной информации, крупное отключение электричества в республике связано с ситуацией на Гусиноозерской ГРЭС
Житель Бурятии убил незнакомца, ударив его 75 раз
Житель Бурятии убил незнакомца, ударив его 75 раз
Происшествия, 23.06.2022
Убийцу будут судить в Новосибирской области
В Улан-Удэ уголовник своровал десятки чугунных батарей
В Улан-Удэ уголовник своровал десятки чугунных батарей
Происшествия, 23.06.2022
Воры попались ночью на месте преступления
В Улан-Удэ мужчина воровал сумки из автомобилей
В Улан-Удэ мужчина воровал сумки из автомобилей
Происшествия, 23.06.2022
Оба раза вору достались хорошие суммы
В Иркутской области упавшая балка травмировала ребёнка на детской площадке
В Иркутской области упавшая балка травмировала ребёнка на детской площадке
Происшествия, 23.06.2022
Управляющая компания выплатит более 500 тысяч рублей
В Бурятии в огромную промоину упал мусоровоз
В Бурятии в огромную промоину упал мусоровоз
Происшествия, 23.06.2022
Инцидент произошёл после сильного дождя
Под Читой бездомная собака покусала 82-летнюю женщину
Под Читой бездомная собака покусала 82-летнюю женщину
Происшествия, 23.06.2022
На помощь пожилой женщине пришёл сосед
В Бурятии за сутки в ДТП никто не пострадал
В Бурятии за сутки в ДТП никто не пострадал
Происшествия, 23.06.2022
Случились только аварии с повреждением автомобилей 
В Бурятии потушили грозовой пожар
В Бурятии потушили грозовой пожар
Происшествия, 23.06.2022
Огонь ликвидировали в первые часы 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^