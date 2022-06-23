В момент кражи проводился ремонт дороги и знаки не успели тогда установить
В полицию Читинского района Забайкальского края поступило заявление о краже трёх дорожных указателей с автодороги Чита-Преображенка. Сумма ущерба составила более четырёх тысячи рублей.
- Установлено, что в период кражи, на участке дороги проводились ремонтные работы. Знаки были не установлены и не закреплены должным образом, - сообщили в пресс-службе МВД по Забайкальскому краю.
Выяснилось, что воровкой оказалась 30-летняя жительница села Преображенка. Полицейские обнаружили дорожные знаки в огороде женщины. Ими она укрывала бочки с водой.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии тоже воровали дорожные знаки. Так, улан-удэнец украл более 20 дорожных знаков в мае прошлого года. Соответственно и сумма ущерба была значительно больше – 50 тысяч рублей.
Забайкалка воровала дорожные знаки и накрывала ими бочки с водой
Происшествия, Фото:
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