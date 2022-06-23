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Вышедший из колонии житель Иркутской области ограбил школьника

Вышедший из колонии житель Иркутской области ограбил школьника
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчина совершил преступление после отметки в полиции

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины. Он обвиняется в разбое.

По версии следствия, вечером 5 апреля на автобусной остановке по улице Ленина в рабочем посёлке Чунский мужчина, угрожая ножом, совершил разбой в отношении 12-летнего подростка. Он украл у школьника телефон и деньги.

Вскоре личной преступника была установлена. Им оказался местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Во время следственных действий украденное обнаружили и изъяли.

Примечательно, что подозреваемый освободился из мест лишения свободы в январе и находился под административным надзором до 2026 года. Преступление он совершил неподалёку от отдела полиции, куда за несколько часов до произошедшего приходил отмечаться.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. 
Иркутская область разбой

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