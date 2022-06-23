Вышедший из колонии житель Иркутской области ограбил школьника

Мужчина совершил преступление после отметки в полиции



В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины. Он обвиняется в разбое.



По версии следствия, вечером 5 апреля на автобусной остановке по улице Ленина в рабочем посёлке Чунский мужчина, угрожая ножом, совершил разбой в отношении 12-летнего подростка. Он украл у школьника телефон и деньги.



Вскоре личной преступника была установлена. Им оказался местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Во время следственных действий украденное обнаружили и изъяли.



Примечательно, что подозреваемый освободился из мест лишения свободы в январе и находился под административным надзором до 2026 года. Преступление он совершил неподалёку от отдела полиции, куда за несколько часов до произошедшего приходил отмечаться.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

