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Паводок на реках затопил районы Забайкалья

Паводок на реках затопил районы Забайкалья
Происшествия,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
В настоящее время вода идёт на спад

В четырёх районах Забайкальского края: Балейском, Сретенском, Могочинском и Оловяннинском – из-за обильных осадков сложилась напряжённая ситуация с подъёмом уровня воды в реках. Были размыты подъезды к селам Гробово, Журавлево, Алия, Турга, пгт Золотореченск. В посёлке Усть-Карск разрушены два автомобильных моста, отрезаны три улицы: Юбилейная, Нагорная и Объездная, повреждён пешеходный мост в Могоче.

Как сообщает губернатор края Александр Осипов, самая сложная ситуация в Могочинском районе. Оперативный штаб решил продолжить круглосуточное дежурство сотрудников ДПС возле автомобильных мостов по ограничению движения, а Роспотребнадзору дал поручение организовать работу по забору воды на подтопленных водозаборных станциях. Также главе района поручено совместно с ОАО «РЖД» решить вопрос подвоза питьевой воды в посёлок Ксеньевка, главам поселений начать планирование аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий ЧС.

В посёлке Сбега после паводков подтоплен один дом и три земельных участка. Уровень воды в реке спал, стоит солнечная погода, дальнейшая угроза повреждений и подтоплений отсутствует.

В городском поселении «Усть-Карское» продолжаются восстановительные работы после ливневых дождей. Уровень воды в реках постепенно снижается. По руслу реки завершена отсыпка. При нормальном уровне воды подрядчик готов приступить к восстановлению мостов, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

По словам главного врача Сретенской центральной районной больницы Анатолия Убинина, в Усть-Карске медикаментов достаточно, пациентов на госпитализацию нет. Ситуация находится под контролем санавиации.

- Осмотрел повреждённые паводком участки дороги в Балейском районе. Вода пошла на спад, но проезда пока нет на 5 участках. Восстановление уже идёт. В ближайшее время будет обеспечен временный проезд. Уже после займёмся капитальным ремонтом, - рассказал о ситуации в Балейском районе Александр Осипов.
Забайкальский край паводок подтопление наводнение

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