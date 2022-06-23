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В Улан-Удэ уголовник своровал десятки чугунных батарей

В Улан-Удэ уголовник своровал десятки чугунных батарей
Происшествия, 
Воры попались ночью на месте преступления

В Улан-Удэ трое мужчин будут привлечены к уголовной ответственности за кражу и попытку кражи радиаторных батарей из нежилого общежития. Подозреваемым от 32 до 48 лет.

- Предварительно установлено, что с октября по декабрь 2021 года 48-летний горожанин похитил из общежития и сдал в пункт приёма металла 34 радиаторные батареи. Батареи он демонтировал в комнатах и, складируя в подвальном помещении, периодически сдавал на металлолом, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В январе мужчина решил привлечь к кражам двух приятелей. Ночью они демонтировали ещё девять батарей, но в этот момент их и задержали полицейские.

Ранее все уже привлекались к уголовной ответственности. Более того, в отношении 40-летнего вора сейчас расследуются ещё два уголовных дела – за наркопреступление и незаконное хранение оружия.

При этом все трое мужчины трудоустроены, отметили в МВД.

Следствие продолжается.

кража

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