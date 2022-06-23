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В Улан-Удэ мужчина воровал сумки из автомобилей

В Улан-Удэ мужчина воровал сумки из автомобилей
Происшествия, 
Оба раза вору достались хорошие суммы

33-летний житель села Сотниково задержан по подозрению в двух кражах в Улан-Удэ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Первое преступление было совершено в феврале. Мужчина украл из автомобиля, припаркованного рядом с магазином самообслуживания на проспекте Автомобилистов, дамскую сумку. Он воспользовался тем, что женщина-водитель, выложив в багажник автомобиля продукты и оставив сумочку на сиденье, пошла возвращать тележку. Так как дверь была незаперта, вор украл сумку, в которой были 30 тысяч рублей.

Аналогичное преступление он совершил в апреле на продовольственной базе. На этот раз его жертвой стал сельчанин, приехавший из Заиграевского района с крупной суммой денег для закупки товаров в свой магазин.

Пока мужчина открывал работникам двери на грузовике для погрузки мешков с крупами, вор украл оставленную им в кабине барсетку со 116 тысячами рублей.

Деньги подозреваемый потратил. Для возмещения причинённого ущерба следователь изъял у него автомобиль.

Мужчина ранее уже был судим за имущественные преступления. В содеянном он признался.
кража

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