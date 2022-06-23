В Иркутской области упавшая балка травмировала ребёнка на детской площадке

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Управляющая компания выплатит более 500 тысяч рублей



В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области местная жительница обратилась в прокуратуру после того, как её маленький сын получил травму на детской площадке.



Ребёнок получил тяжёлые травмы, когда на него упала деревянная балка от качелей.



- Этому способствовало неисполнение управляющей компанией своих обязанностей по содержанию общего имущества многоквартирного дома. На этом основании в защиту прав ребёнка прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании в пользу несовершеннолетнего расходов, затраченных на лечение, и компенсации морального вреда, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Районный суд требования прокуратуры удовлетворил. Управляющая компания должна будет заплатить материальный ущерб в размере 10 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч.



Решение суда вступило в законную силу.

