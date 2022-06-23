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В Иркутской области упавшая балка травмировала ребёнка на детской площадке

В Иркутской области упавшая балка травмировала ребёнка на детской площадке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Управляющая компания выплатит более 500 тысяч рублей

В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области местная жительница обратилась в прокуратуру после того, как её маленький сын получил травму на детской площадке.

Ребёнок получил тяжёлые травмы, когда на него упала деревянная балка от качелей.

- Этому способствовало неисполнение управляющей компанией своих обязанностей по содержанию общего имущества многоквартирного дома. На этом основании в защиту прав ребёнка прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании в пользу несовершеннолетнего расходов, затраченных на лечение, и компенсации морального вреда, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Районный суд требования прокуратуры удовлетворил. Управляющая компания должна будет заплатить материальный ущерб в размере 10 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч.

Решение суда вступило в законную силу. 
детские площадки

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