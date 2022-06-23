На станции Чита обнаружили утечку соляной кислоты

Инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов



22 июня в 14:10 по московском у времени на железнодорожной станции Чита-1 была обнаружена течь соляной кислоты из контейнера в составе грузового поезда. Утечка была устранена.



Как сообщает пресс-служба ЗабЖД, пострадавших нет. Угрозы экологической безопасности также не было обнаружено.



Происшествие не повлияло на движение пассажирских поездов. Причина появления течи устанавливается.

