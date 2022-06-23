Инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов
22 июня в 14:10 по московском у времени на железнодорожной станции Чита-1 была обнаружена течь соляной кислоты из контейнера в составе грузового поезда. Утечка была устранена.
Как сообщает пресс-служба ЗабЖД, пострадавших нет. Угрозы экологической безопасности также не было обнаружено.
Происшествие не повлияло на движение пассажирских поездов. Причина появления течи устанавливается.
На станции Чита обнаружили утечку соляной кислоты
Происшествия, Фото:
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