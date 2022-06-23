 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 июня

22 июня

Популярное

На станции Чита обнаружили утечку соляной кислоты

На станции Чита обнаружили утечку соляной кислоты
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов

22 июня в 14:10 по московском у времени на железнодорожной станции Чита-1 была обнаружена течь соляной кислоты из контейнера в составе грузового поезда. Утечка была устранена.

Как сообщает пресс-служба ЗабЖД, пострадавших нет. Угрозы экологической безопасности также не было обнаружено.

Происшествие не повлияло на движение пассажирских поездов. Причина появления течи устанавливается.
Чита Забайкальский край железная дорога утечка химического вещества

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Паводок на реках затопил районы Забайкалья
Паводок на реках затопил районы Забайкалья
Происшествия, 23.06.2022
В настоящее время вода идёт на спад
Установлена причина масштабного отключения электричества в Бурятии
Установлена причина масштабного отключения электричества в Бурятии
Происшествия, 23.06.2022
Ситуацию с блэкаутом Бурятии прокомментировали в правительстве республики и на Гусиноозёрской ГРЭС
Забайкалка воровала дорожные знаки и накрывала ими бочки с водой
Забайкалка воровала дорожные знаки и накрывала ими бочки с водой
Происшествия, 23.06.2022
В момент кражи проводился ремонт дороги и знаки не успели тогда установить
Вышедший из колонии житель Иркутской области ограбил школьника
Вышедший из колонии житель Иркутской области ограбил школьника
Происшествия, 23.06.2022
Мужчина совершил преступление после отметки в полиции

В Бурятии крупный пожар едва не перекинулся на детский лагерь
В Бурятии крупный пожар едва не перекинулся на детский лагерь
Происшествия, 23.06.2022
Площадь пожара составила более полутора тысяч квадратных метров
В Бурятии настал «конец света»
В Бурятии настал «конец света»
Происшествия, 23.06.2022
По предварительной информации, крупное отключение электричества в республике связано с ситуацией на Гусиноозерской ГРЭС
Житель Бурятии убил незнакомца, ударив его 75 раз
Житель Бурятии убил незнакомца, ударив его 75 раз
Происшествия, 23.06.2022
Убийцу будут судить в Новосибирской области
В Улан-Удэ уголовник своровал десятки чугунных батарей
В Улан-Удэ уголовник своровал десятки чугунных батарей
Происшествия, 23.06.2022
Воры попались ночью на месте преступления
В Улан-Удэ мужчина воровал сумки из автомобилей
В Улан-Удэ мужчина воровал сумки из автомобилей
Происшествия, 23.06.2022
Оба раза вору достались хорошие суммы
В Иркутской области упавшая балка травмировала ребёнка на детской площадке
В Иркутской области упавшая балка травмировала ребёнка на детской площадке
Происшествия, 23.06.2022
Управляющая компания выплатит более 500 тысяч рублей
В Бурятии в огромную промоину упал мусоровоз
В Бурятии в огромную промоину упал мусоровоз
Происшествия, 23.06.2022
Инцидент произошёл после сильного дождя
Под Читой бездомная собака покусала 82-летнюю женщину
Под Читой бездомная собака покусала 82-летнюю женщину
Происшествия, 23.06.2022
На помощь пожилой женщине пришёл сосед
В Бурятии за сутки в ДТП никто не пострадал
В Бурятии за сутки в ДТП никто не пострадал
Происшествия, 23.06.2022
Случились только аварии с повреждением автомобилей 
В Бурятии потушили грозовой пожар
В Бурятии потушили грозовой пожар
Происшествия, 23.06.2022
Огонь ликвидировали в первые часы 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^