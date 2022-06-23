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В Бурятии в огромную промоину упал мусоровоз

В Бурятии в огромную промоину упал мусоровоз
Происшествия,  Фото:blog_kyakhta
Инцидент произошёл после сильного дождя

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера, 22 июня, на Кяхтинский район Бурятии обрушилась непогода. Шёл сильный дождь, а местами выпал крупный град

В результате ливня на некоторых дорогах образовались огромные промоины. В одну из них - на улице Нагорная в городе Кяхта - провалился мусоровоз. Фотографию опубликовали в телеграм-канале blog_kyakhta.

- На улице Нагорная в Кяхте так сильно размыло дорогу (собственно, как каждый год и происходит), что туда угодил грузовик с мусором, - сообщила автор снимка.

Огромная промоина, образовавшаяся на грунтовой дороге, буквально разделила её надвое. Вероятно, водитель мусоровоза пытался объехать препятствие, но всё же угодил в ловушку, опрокинув грузовик на бок.

Ситуация администрация Кяхты прокомментировала через группу «Кяхта-инфо». Отсыпку дороги обещали начать сегодня, 23 июня. Также сюда отправят грейдер. 
дороги мусоровоз

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