Под Читой бездомная собака покусала 82-летнюю женщину





Будут опрошены пострадавшая женщина, а также другие жители дачного кооператива.



- В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за надлежащее исполнение полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, а также приняты меры профилактического характера, - отметили в следственном управлении.



Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ в микрорайоне Бурвод собака, прибившая к многоквартирному дому,

Следователи СК начали доследственную проверку.Будут опрошены пострадавшая женщина, а также другие жители дачного кооператива.- В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за надлежащее исполнение полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, а также приняты меры профилактического характера, - отметили в следственном управлении.Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ в микрорайоне Бурвод собака, прибившая к многоквартирному дому, недавно ощенилась и стала нападать на людей . 20 июня собака напала на мужчину, а позже стало известно о нападении на двух девушек.

В Читинском районе Забайкальского края следователи проверяют информацию о нападении бездомной собаки на 82-летнюю женщину.- По информации, опубликованной в СМИ, 22 июня в одном из дачных кооперативов, расположенных в Читинском районе, бездомная собака напала на пожилую женщину. Женщине помог мужчина, живущий по соседству, который отвез пострадавшую в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Забайкальскому краю.