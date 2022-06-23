 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 июня

22 июня

Популярное

Под Читой бездомная собака покусала 82-летнюю женщину

Под Читой бездомная собака покусала 82-летнюю женщину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На помощь пожилой женщине пришёл сосед

В Читинском районе Забайкальского края следователи проверяют информацию о нападении бездомной собаки на 82-летнюю женщину.

- По информации, опубликованной в СМИ, 22 июня в одном из дачных кооперативов, расположенных в Читинском районе, бездомная собака напала на пожилую женщину. Женщине помог мужчина, живущий по соседству, который отвез пострадавшую в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Забайкальскому краю.

Следователи СК начали доследственную проверку.

Будут опрошены пострадавшая женщина, а также другие жители дачного кооператива.

- В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за надлежащее исполнение полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, а также приняты меры профилактического характера, - отметили в следственном управлении.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ в микрорайоне Бурвод собака, прибившая к многоквартирному дому, недавно ощенилась и стала нападать на людей. 20 июня собака напала на мужчину, а позже стало известно о нападении на двух девушек. 
собаки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Под Читой бездомная собака покусала 82-летнюю женщину
Под Читой бездомная собака покусала 82-летнюю женщину
Происшествия, 23.06.2022
На помощь пожилой женщине пришёл сосед
В Бурятии за сутки в ДТП никто не пострадал
В Бурятии за сутки в ДТП никто не пострадал
Происшествия, 23.06.2022
Случились только аварии с повреждением автомобилей 
В Бурятии потушили грозовой пожар
В Бурятии потушили грозовой пожар
Происшествия, 23.06.2022
Огонь ликвидировали в первые часы 
Житель Иркутской области до смерти забил своего пса отвёрткой
Житель Иркутской области до смерти забил своего пса отвёрткой
Происшествия, 22.06.2022
Хозяин убил питомца из-за того, что он лаял и просился на улицу
В Улан-Удэ женщина ночью украла саженцы
В Улан-Удэ женщина ночью украла саженцы
Происшествия, 22.06.2022
Воровке дали шанс разобраться без привлечения полиции
Улан-удэнец украл пять тонн металла
Улан-удэнец украл пять тонн металла
Происшествия, 22.06.2022
Молодой человек обокрал железнодорожное предприятие
Бурятию продолжает «трясти»
Бурятию продолжает «трясти»
Происшествия, 22.06.2022
Очередное землетрясение случилось рано утром  
В Бурятии вынесли приговор братоубийце
В Бурятии вынесли приговор братоубийце
Происшествия, 22.06.2022
Братья часто ссорились после смерти матери
В Бурятии лесничий «раскрыл» нарушение, подделав документы
В Бурятии лесничий «раскрыл» нарушение, подделав документы
Происшествия, 22.06.2022
Сотрудник лесничества «повесил» нарушение на одного из самых молодых работников
В Бурятии град вновь побил огороды
В Бурятии град вновь побил огороды
Происшествия, 22.06.2022
Град обрушился на несколько районов
В Бурятии поймали строителя-мошенника
В Бурятии поймали строителя-мошенника
Происшествия, 22.06.2022
Жертва мошенника лишился денег, а дом так и не увидел

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^