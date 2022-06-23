Случились только аварии с повреждением автомобилей
Вчера, 22 июня, в Бурятии зарегистрировано 22 аварий с механическими повреждениями транспортных средств. ДТП, в которых пострадали люди не зарегистрировано.
На дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 393 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 22 водителя с признаками опьянения, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Вечером 21 июня в Селенгинском районе Бурятии при столкновении «Хонды» и «Ниссан Тиида» пострадали девять человек. Госпитализация потребовалась только двоим из них - женщине и 12-летнему ребёнку.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 20 по 28 июня в республике проходит оперативно профилактическое мероприятие «Дорожные работы». Сотрудники Госавтоинспекции уделят особое внимание обустройству мест, где идёт дорожный ремонт.
В Бурятии за сутки в ДТП никто не пострадал
Происшествия, Фото:
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