Водитель за рулём был пьян
Житель Улан-Удэ признан виновным в смертельном ДТП.
В суде установлено, что в ноябре 2020 года в вечернее время улан-удэнец, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, двигался в жилой зоне села Горячинск Прибайкальского района Бурятии. Не справившись с управлением, он сбил женщину, которая шла по краю проезжей части.
В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшая получила многочисленные повреждения и скончалась в больнице.
- Прибайкальский районный суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года, - сообщает пресс-служба прокуратура Бурятии.
Приговор не вступил в законную силу.
Улан-удэнца, сбившего насмерть женщину, на шесть лет отправили в колонию
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Собаку подкармливали всем двором
Хозяин убил питомца из-за того, что он лаял и просился на улицу
Воровке дали шанс разобраться без привлечения полиции
Молодой человек обокрал железнодорожное предприятие
Очередное землетрясение случилось рано утром
Братья часто ссорились после смерти матери
Сотрудник лесничества «повесил» нарушение на одного из самых молодых работников
Мужчину задержали на выходе из здания
Пожар произошёл на 13 этаже
Град обрушился на несколько районов
Жертва мошенника лишился денег, а дом так и не увидел
Автомобиль с мешками конопли остановили сотрудники ДПС
Мошенник искал жертв в соцсетях
На борту находились 42 человека
Мужчина пропал в горно-таёжной местности