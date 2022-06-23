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Улан-удэнца, сбившего насмерть женщину, на шесть лет отправили в колонию

Улан-удэнца, сбившего насмерть женщину, на шесть лет отправили в колонию
Происшествия,  Фото:pexels.com
Водитель за рулём был пьян

Житель Улан-Удэ признан виновным в смертельном ДТП.

В суде установлено, что в ноябре 2020 года в вечернее время улан-удэнец, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, двигался в жилой зоне села Горячинск Прибайкальского района Бурятии. Не справившись с управлением, он сбил женщину, которая шла по краю проезжей части.

В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшая получила многочисленные повреждения и скончалась в больнице.

- Прибайкальский районный суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года, - сообщает пресс-служба прокуратура Бурятии.

Приговор не вступил в законную силу.
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