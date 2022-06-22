Воровке дали шанс разобраться без привлечения полиции
В 142 микрорайоне Улан-Удэ неизвестная женщина выкопала ночью кустарники и цветы, растущие у жилого дома. По данным записи с камеры видеонаблюдения, происшествие произошло в ночь с 17 на 18 июня. Видео опубликовали в паблике «Аноним 03».
Женщина приехала на машине, предварительно вооружившись лопаткой и ведром. Она выкопала саженцы и увезла их в неизвестном направлении.
Несмотря на кражу, представители управляющей компании хотят разрешить эту ситуацию полюбовно.
- Нагло украла саженцы, которые высаживали сотрудники УК и жители микрорайона. Женщина! Вас зафиксировали все камеры видеонаблюдения района. Если вы себя узнали, обратитесь в управляющую компанию района для урегулирования этой неприятной ситуации, - говорится в обращении.
В комментариях пользователи осуждают ночную кражу:
«Вот это да, что творит, и поделом, если накажут, другим неповадно будет»,
«То есть она готовилась, знала, что ворует. В суд её!»,
«Ну они же не дорогие! Это же насколько нужно быть жлобом и скрягой, чтобы не купить саженцы в питомнике»,
«Стыд и позор на всю «губернию» из- за малюсенького саженца, ещё такая вся деловая, пусть обратно всё посадит и поухаживает денька два-три, чтоб срослось».
«Это надо додуматься? Вроде не подросток, и то бы они не стали делать. Только хулиганы бы позволили».
Как сообщал «Байкал-Daily», подобный случай произошёл год назад, когда женщина пыталась украсть цветы возле администрации Железнодорожного района.
Некоторые горожане и вовсе занимаются вандализмом, вырывая саженцы под корень. Один из таких громких случаев произошёл на площади Революции в апреле этого года. Тогда две девушки вырвали из клумб саженцы ели.
Одну клумбу удалось восстановить, другую же «похоронили». Девушки, вырвавшие ели, были признаны виновными в мелком хулиганстве. Одной назначили наказание в виде ареста на пять суток, другой – штраф в тысячу рублей.
В Улан-Удэ женщина ночью украла саженцы
Происшествия, Фото:
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