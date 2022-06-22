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Бурятию продолжает «трясти»

Бурятию продолжает «трясти»
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Очередное землетрясение случилось рано утром

Землетрясение энергетическим классом 9,6 магнитудой 3,1 произошло утром 22 июня в Баргузинском районе Бурятии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

Согласно оперативным данным, подземный толчок зарегистрирован в 6:14. Эпицентр находился на берегу озера Байкал на юге Баргузинского залива, в 8,5 км западнее популярного у туристов села Максимиха.

Байкальская рифтовая зона, где идёт расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит, имеет протяжённость около двух тысяч км. В её центральной части находится озеро Байкал, на юге - озеро Хубсугул (Монголия), на севере - горный район, по которому проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ).

Усиление сейсмической активности фиксируется с осени 2020 года, когда 21 сентября на юге Байкала произошло Быстринское землетрясение магнитудой 5,6.

Как сообщал «Байкал-Daily», сильное землетрясение жители Бурятии и Иркутской области ощутили 8 июня. Стены ходили ходуном, на пол падали вещи, звенела посуда и сработали автосигнализации. То землетрясение магнитудой 6,4 произошло в акватории Байкале. В эпицентре интенсивность составила 8 баллов. 

10 июня за одно утро произошло два землетрясения – в Муйском и Кабанском районах.

Эпицентр землетрясения, что произошло 11 июня, находился в 27 км северо-восточнее посёлка Северомуйск Муйского района. Магнитуда составила 4,4. Энергетический класс 11,9. 

13 июня произошло землетрясение в Муйском районе республики. Магнитуда составила 4. 

Вечером 15 июня произошло сразу два землетрясения. Они зафиксированы на территории Муйского и Баунтовского эвенкийского районов Бурятии.


землетрясение

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