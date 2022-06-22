В Бурятии вынесли приговор братоубийце

Братья часто ссорились после смерти матери
Летом 2021 года житель Прибайкальского района длительное время употреблял алкогольные напитки вместе с братом после смерти матери. Мужчина винил брата в том, что при жизни мамы он плохо относился к ней, оскорблял её. По этой причине между братьями постоянно происходили ссоры и драки.
В один из летних дней мужчина не выдержался и набросился на брата с кулаками. Он нанёс многочисленные удары по телу и голове. На следующее утро обнаружил брата мертвым.
Прибайкальским районным судом подсудимый был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Сам мужчина частично признал вину.
Представитель потерпевшего по делу, тётя братьев, просила не наказывать строго племянника и не лишать его свободы. Учитывая все обстоятельства по делу, суд назначил подсудимому семь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.
- В настоящее время осуждённый отбывает наказание в исправительной колонии, - сообщили в пресс-службе Прибайкальского районного суда.
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Происшествия, Фото:
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