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В Улан-Удэ произошёл пожар в доме напротив детской больницы

В Улан-Удэ произошёл пожар в доме напротив детской больницы
Происшествия,  Фото:t.me/buryatia_online_official
Пожар произошёл на 13 этаже

Сегодня в обеденное время произошёл пожар на балконе квартиры на 13 этаже новостройки на улице Модогоева в Улан-Удэ. Дом расположен напротив детской республиканской клинической больницы. Очевидец снял произошедшее на видео, которое опубликовали в телеграм-канале «Бурятия-Онлайн».
 
- В 13:30 сигнал о происшествии поступил в Центр управления в кризисных ситуациях. На место происшествия были направлены пожарные расчёты Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Возгорание было потушено до прибытия пожарных подразделений. Чтобы проверить возможное распространение огня, пожарные вскрыли обшивку балкона, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.
 
Пострадавших нет. 

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 21 июня в селе Бичура частично сгорела церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Огонь тушили всеми силами, были привлечены пожарные, работники Бичурского лесхоза, сотрудники администрации района, сельской администрации и местные жители. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров.
пожар

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