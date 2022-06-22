В Улан-Удэ произошёл пожар в доме напротив детской больницы



Сегодня в обеденное время произошёл пожар на балконе квартиры на 13 этаже новостройки на улице Модогоева в Улан-Удэ. Дом расположен напротив детской республиканской клинической больницы. Очевидец снял произошедшее на видео, которое опубликовали в телеграм-канале «Бурятия-Онлайн».



- В 13:30 сигнал о происшествии поступил в Центр управления в кризисных ситуациях. На место происшествия были направлены пожарные расчёты Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Возгорание было потушено до прибытия пожарных подразделений. Чтобы проверить возможное распространение огня, пожарные вскрыли обшивку балкона, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.



Пострадавших нет.





