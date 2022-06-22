В Бурятии град вновь побил огороды

Второй раз с начала недели в Бурятии прошёл сильный град. Он вновь побил огороды сельчан.
«Нет огорода после града в Джидинском районе. В селе Армак у жителей не осталось помидоров, кабачков и других овощей и ягод. Всё побило», - сообщает в своём телеграм-канале телекомпания «Тивиком».
Также непогода обрушилась на Кяхтинский район. По словам местных жителей в населённых пунктах идёт сильный дождь, местами град, гремит гром. О капризах погоды сообщили в группе «Кяхта-инфо. 24/7».
Помимо этого, достаточно крупный град выпал в селе Бараты в Селенгинском районе. Жители соседних поселений также столкнулись с мелким градом, сообщает «Селенга-инфо».
Как сообщал «Байкал-Daily», в понедельник, 20 июня, градом засыпало Джидинский район. Осадки выпали в сёлах Армак, Нижний Торей, Желтура, Нижний Ичетуй, Оёр, Петропавловка.
В начале июня сильный град обрушился на Закаменский район. Там после ливня размыло дорогу между сёлами Хамней и Бургуй.