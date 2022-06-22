В Бурятии поймали строителя-мошенника

Жертва мошенника лишился денег, а дом так и не увидел



В Баунтовском эвенкийском районе Бурятии полицейские задержали мошенника.



Заявление в полицию поступило от 55-летнего жителя посёлка Маловский. Мужчина рассказал, что планировал построить дом и стал искать бригаду строителей.



- В одной из групп популярного мессенджера он нашёл объявление и позвонил по указанному номеру. Собеседник представился строителем с опытом и пообещал быстро и качественно возвести дом за 270 тысяч рублей. Обговорив все условия, заказчик передал деньги и подписал составленный нанятым работником договор. Но в оговорённый срок строительство жилища не началось. Заказчик связался с строителем, на что последний его уверил, что работы скоро начнутся. Однако и спустя полгода стройка не началась, и мужчина обратился в полицию, - сообщили в МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские установили, что работник заключил договор с жителем посёлка на вымышленное имя, а строительной бригады у него никогда не было.



Аферист задержан, им оказался 23-летний житель села Багдарин, ранее судимый.



Он раскаялся в содеянном и пообещал в скором времени выплатить ущерб.



