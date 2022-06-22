Жертва мошенника лишился денег, а дом так и не увидел
В Баунтовском эвенкийском районе Бурятии полицейские задержали мошенника.
Заявление в полицию поступило от 55-летнего жителя посёлка Маловский. Мужчина рассказал, что планировал построить дом и стал искать бригаду строителей.
- В одной из групп популярного мессенджера он нашёл объявление и позвонил по указанному номеру. Собеседник представился строителем с опытом и пообещал быстро и качественно возвести дом за 270 тысяч рублей. Обговорив все условия, заказчик передал деньги и подписал составленный нанятым работником договор. Но в оговорённый срок строительство жилища не началось. Заказчик связался с строителем, на что последний его уверил, что работы скоро начнутся. Однако и спустя полгода стройка не началась, и мужчина обратился в полицию, - сообщили в МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские установили, что работник заключил договор с жителем посёлка на вымышленное имя, а строительной бригады у него никогда не было.
Аферист задержан, им оказался 23-летний житель села Багдарин, ранее судимый.
Он раскаялся в содеянном и пообещал в скором времени выплатить ущерб.
В Бурятии поймали строителя-мошенника
Происшествия, Фото:
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