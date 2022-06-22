Забайкальцев продолжает манить бурятская конопля

Автомобиль с мешками конопли остановили сотрудники ДПС
В Бурятии задержали очередных жителей Забайкальского края, которые приехали в республику собирать местную коноплю.
20 июня в 11-м часу вечера в Мухоршибирском районе сотрудники ДПС остановили машину на автодороге Мухоршибирь – Балта для проверки документов.
- При осмотре автомобиля полицейские обнаружили и изъяли у двух пассажиров мешки с характерным запахом конопли. Проведённой впоследствии экспертизой установлено, что изъятое – это более одного килограмма марихуаны, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Выяснилось, что из села Хилок Забайкальского края утром того дня выехали двое местных жителей, 20 лет и 41 года. Они отправились на попутной машине в Мухоршибирский район Бурятии. Водителя, своего односельчанина, они попросили подобрать их на обратном пути.
Мужчины признались, что приехали Мухоршибирский район за наркотиками для личного потребления. Кстати, один из них ранее был судим за тяжкое преступление.
За потребление наркотика в отношении задержанных составлены протоколы по ст. 6.9 КоАП. Кроме того, возбуждены уголовные дела за незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере.
Как сообщал «Байкал-Daily», подобные случаи в Бурятии не редкость. Так, в апреле этого года забайкалец, попавшийся с наркотиками в республике, получил три года лишения свободы условно.
В феврале в Мухоршибирском районе полицейские задержали двух забайкальцев, собравших здесь конопли на два мешка.
В январе двое гостей из Забайкальского края собрали в том же Мухоршибирском районе «зимуху» - зимние остатки дикой конопли. Молодых людей задержали, когда они несли мешки с «урожаем» к машине.
В ноябре 2021 года трое жителей Забайкальского края приехали в Бурятию, чтобы посетить святые места. Они наняли такси и отправились по святыням в Мухоршибирском районе. Однако в пути пассажиры увидели дикую коноплю и сменили планы.
В сентябре Кяхтинский районный суд рассмотрел уголовные дела в отношении трёх жителей Забайкальского края, также приехавших за «наркоурожаем».
Прошлым летом сотрудники наркоконтроля в Кяхтинском районе на поле задержали трёх забайкальцев в возрасте от 43 до 63 лет. Они также признались, что приехали специально за кяхтинской «травой».
Забайкальцев продолжает манить бурятская конопля
Происшествия, Фото:
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