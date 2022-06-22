В Иркутске у самолёта при посадке загорелось шасси



Вечером 21 июня в аэропорту Иркутска при посадке самолёта АН-24 загорелось шасси. ЧП произошло с самолётом, который прилетел из Бодайбо, на борту находились 38 пассажиров и четыре члена экипажа.





К счастью, обошлось без пострадавших. Возгорание оперативно ликвидировали.



Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ начало доследственную проверку.



- Следователями Иркутского следственного отдела на транспорте организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По её результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ведомства.



Байкало-Ангарская транспортная прокуратура также начала проверку по факту произошедшего.

