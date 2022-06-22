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В Иркутске у самолёта при посадке загорелось шасси

В Иркутске у самолёта при посадке загорелось шасси
Происшествия,  Фото:Восточное МСУТ СК России
На борту находились 42 человека

Вечером 21 июня в аэропорту Иркутска при посадке самолёта АН-24 загорелось шасси. ЧП произошло с самолётом, который прилетел из Бодайбо, на борту находились 38 пассажиров и четыре члена экипажа.

К счастью, обошлось без пострадавших. Возгорание оперативно ликвидировали.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ начало доследственную проверку.

- Следователями Иркутского следственного отдела на транспорте организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По её результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура также начала проверку по факту произошедшего.
самолеты

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