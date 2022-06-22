Мужчина пропал в горно-таёжной местности
В Окинском районе и Тункинском районах Бурятии продолжаются поиски 47-летнего мужчины. Он потерялся на прошлой неделе, 18 июня, когда ушёл в лес за дикоросами.
19 июня спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в местность реки Белый Иркут на поиски пропавшего мужчины. Спасатели обследовали 31 квадратный километр горно-таёжной местности. Поиск результатов не дал, - сообщили сегодня в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Также в поисках, помимо спасателей, задействованы полицейские, родственники и добровольцы.
Специалисты напоминают, что перед походом в лес следует надеть яркую одежду, взять с собой нож, спички (надёжно защитив их от влаги полиэтиленом), запас воды и еды, а главное, заряженный телефон. В смартфонах есть много различных приложений, которые позволяют узнать координаты местоположения. Это значительно упростить работу спасателей по поиску.
В Бурятии пять дней ничего не известно о пропавшем сборщике дикоросов
Происшествия, Фото:
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