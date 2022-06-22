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Число пострадавших в ДТП в Бурятии выросло до девяти

Число пострадавших в ДТП в Бурятии выросло до девяти
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, "Селенга-инфо"
О ситуации с пострадавшими в крупной аварии рассказали в минздраве республики

По уточнённым данным, в результате ДТП в Селенгинском районе Бурятии пострадали не семь, а девять человек. Эту цифру озвучили в минздраве Бурятии. Отметим, госпитализация потребовалась только двоим пострадавшим, в том числе 12-летнему ребёнку.

Как сообщал «Байкал-Daily», ДТП произошло вечером на автодороге Улан-Удэ – Кяхта, недалеко от села Тохой. Столкнулись «Хонда Рафага» и «Ниссан Тиида».

- Женщина 1981 года рождения, управляя автомобилем «Хонда Рафага», следуя по второстепенной дороге, при повороте налево на федеральную дорогу А-340, по предварительным данным, не выполнила требования уступить дорогу. В результате чего совершила столкновение с автомобилем «Ниссан Тиида» под управлением женщины 1997 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.


В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе четверо детей, уточнили в минздраве.

- Медицинские работники оперативно выехали к пострадавшим и оказали необходимую скорую помощь. На данный момент несовершеннолетний пациент госпитализирован в больницу в Улан-Удэ, ещё один взрослый пациент госпитализирован в Гусиноозерскую центральную районную больницу, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

Семь других пострадавших были осмотрены врачами и направлены на амбулаторное лечение.
ДТП

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