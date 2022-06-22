Число пострадавших в ДТП в Бурятии выросло до девяти

По уточнённым данным, в результате ДТП в Селенгинском районе Бурятии пострадали не семь, а девять человек. Эту цифру озвучили в минздраве Бурятии. Отметим, госпитализация потребовалась только двоим пострадавшим, в том числе 12-летнему ребёнку.
Как сообщал «Байкал-Daily», ДТП произошло вечером на автодороге Улан-Удэ – Кяхта, недалеко от села Тохой. Столкнулись «Хонда Рафага» и «Ниссан Тиида».
- Женщина 1981 года рождения, управляя автомобилем «Хонда Рафага», следуя по второстепенной дороге, при повороте налево на федеральную дорогу А-340, по предварительным данным, не выполнила требования уступить дорогу. В результате чего совершила столкновение с автомобилем «Ниссан Тиида» под управлением женщины 1997 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе четверо детей, уточнили в минздраве.
- Медицинские работники оперативно выехали к пострадавшим и оказали необходимую скорую помощь. На данный момент несовершеннолетний пациент госпитализирован в больницу в Улан-Удэ, ещё один взрослый пациент госпитализирован в Гусиноозерскую центральную районную больницу, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.
Семь других пострадавших были осмотрены врачами и направлены на амбулаторное лечение.