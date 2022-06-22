В Братске 20-летний мотоциклист погиб в страшной аварии

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

У погибшего молодого человека не было водительских прав



21 июня в Братске в ДТП погиб 20-летний мотоциклист. Трагедия произошла около 22 часов в жилом районе Гидростроитель, сообщили в Главном управлении МВД по Иркутской области.



Сперва мотоцикл «Кавасаки» столкнулся с автомобилем «Тойота Камри». От удара байк отбросило на другой припаркованный автомобиль.



От полученных травм 20-летний водитель мотоцикла погиб. Его 21-летний пассажир госпитализирован. Оба молодых человека в момент ДТП были без необходимой защитной экипировки.



Водитель «Тойоты» не пострадал.



Установлено, что мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке, а погибший не имел права на управление транспортным средством.

