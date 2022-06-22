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В Братске 20-летний мотоциклист погиб в страшной аварии

В Братске 20-летний мотоциклист погиб в страшной аварии
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
У погибшего молодого человека не было водительских прав

21 июня в Братске в ДТП погиб 20-летний мотоциклист. Трагедия произошла около 22 часов в жилом районе Гидростроитель, сообщили в Главном управлении МВД по Иркутской области.

Сперва мотоцикл «Кавасаки» столкнулся с автомобилем «Тойота Камри». От удара байк отбросило на другой припаркованный автомобиль.

От полученных травм 20-летний водитель мотоцикла погиб. Его 21-летний пассажир госпитализирован. Оба молодых человека в момент ДТП были без необходимой защитной экипировки.

Водитель «Тойоты» не пострадал.

Установлено, что мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке, а погибший не имел права на управление транспортным средством.
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