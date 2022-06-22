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Жительница Бурятии прикарманила телефон во время застолья

Жительница Бурятии прикарманила телефон во время застолья
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Подозреваемую в краже задержали росгвардейцы

В селе Тарбагатай в Бурятии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение о краже и незамедлительно прибыли на место преступления. Потерпевшая сообщила, что после застолья исчез сотовый телефон стоимостью восемь тысяч рублей.

Выяснилось, что накануне компания сельчан отмечала торжество, а утром хозяйка обнаружила пропажу. При этом все участники застолья были на месте, и только одна гостья ушла домой.

- В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий правоохранители в ходе осмотра жилища подозреваемой обнаружили похищенный телефон в её дамской сумочке. 39-летнюю местную жительницу росгвардейцы задержали и доставили в полицию, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

На женщину возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.
кража Росгвардия

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