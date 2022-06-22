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В Бурятии 5% автомобилистов признались в покупке водительских прав

В Бурятии 5% автомобилистов признались в покупке водительских прав
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии, из архива
Ситуация с этим в Бурятии оказалась лучше, чем в среднем по стране

Автомобильный сайт Дром провёл всероссийский анонимный опрос и выяснил, что 5% автолюбителей Бурятии купили свои права. А в среднем по стране почти каждый десятый водитель (9%) признался в том, что приобрёл своё удостоверение.

Автолюбители Бурятии также рассказали, с какой попытки им удалось сдать практический экзамен по вождению: 66% сделали это с первого раза, 20% — со второго, 4% — с третьего раза, а 3% — с четвёртой или более попытки. Не сдали или пока ещё не сдавали практический экзамен в ГИБДД 2% опрошенных республики.

Больше всего автолюбителей, которые купили права, ездит сейчас по дорогам Москвы и Санкт-Петербурга — около 14%. В Хакасии, Якутии и в Камчатском крае таких водителей меньше всего. Порядка 4% автолюбителей этих регионов ответили, что покупали свое водительское удостоверение.

Водителей с поддельными правами в Бурятии задерживают достаточно регулярно. Так, в марте республиканское МВД сообщило о задержании сразу трёх таких человек за неделю. В этих случаях фотографии нарушителей были вклеены в поддельный документ с данными постороннего человека.

Справка:

Покупатели поддельного водительского удостоверения несут уголовную ответственность по ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса – за использование заведомо поддельного документа. В качестве наказания предусмотрены штраф в размере 80 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 6 месяцев, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев.
водители поддельные документы

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