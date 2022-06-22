Пастух украл у жителя Бурятии телефон

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Кража произошла после «пьяной» драки



У 42-летнего жителя села Гусиное озеро Селенгинского района Бурятии украли имущество.



Преступление произошло ночью 9 апреля в Гусиноозерске, когда после распития спиртного в квартире с малознакомыми людьмми заявитель «вышел на воздух» вместе с одним из участников застолья. Между мужчинами завязался конфликт, переросший в обоюдное нанесение побоев. О краже телефона и рюкзака с личными вещами и деньгами, потерянными во время потасовки, потерпевший сообщил лишь спустя некоторое время, не обнаружив их на месте происшествия. Ущерб составил более 30 тысяч рублей.



В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в краже телефона заявителя. Им оказался ещё один собутыльник - 43-летний мужчина.



После того, как крики дерущихся стихли, он спустился на улицу и, заметив на лестнице в подъезде чужой гаджет, который потерпевший обронил во время потасовки, украл его. Мобильным устройством мужчина пользовался до момента задержания правоохранителями. В настоящее время телефон у него изъят.



Подозреваемый ранее был неоднократно судим. Подрабатывает пастухом.



Оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию злоумышленника, похитившего рюкзак с личными вещами и деньгами, продолжаются, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

