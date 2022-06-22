Кража произошла после «пьяной» драки
У 42-летнего жителя села Гусиное озеро Селенгинского района Бурятии украли имущество.
Преступление произошло ночью 9 апреля в Гусиноозерске, когда после распития спиртного в квартире с малознакомыми людьмми заявитель «вышел на воздух» вместе с одним из участников застолья. Между мужчинами завязался конфликт, переросший в обоюдное нанесение побоев. О краже телефона и рюкзака с личными вещами и деньгами, потерянными во время потасовки, потерпевший сообщил лишь спустя некоторое время, не обнаружив их на месте происшествия. Ущерб составил более 30 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в краже телефона заявителя. Им оказался ещё один собутыльник - 43-летний мужчина.
После того, как крики дерущихся стихли, он спустился на улицу и, заметив на лестнице в подъезде чужой гаджет, который потерпевший обронил во время потасовки, украл его. Мобильным устройством мужчина пользовался до момента задержания правоохранителями. В настоящее время телефон у него изъят.
Подозреваемый ранее был неоднократно судим. Подрабатывает пастухом.
Оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию злоумышленника, похитившего рюкзак с личными вещами и деньгами, продолжаются, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Пастух украл у жителя Бурятии телефон
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 22.06.2022
Кража произошла после «пьяной» драки
Происшествия, 22.06.2022
Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров
Оправдательный приговор бывшим сотрудникам МВД отменён
Причина оказалась неожиданной
11-летнего мальчика доставили в больницу
Тело подняли водолазы
Мужчина при виде полицейских пытался перелезть на место пассажира
Водитель легковушки погиб из-за ночной перевозки сена трактористом
Потерпевший лишился вещей после драки
С 60-летним мужчиной расправилась его молодая сожительница
Площадь пожара составила 150 кв.метров
Кучи мусора обнаружили в популярной у отдыхающих местности
Драка произошла между посетителями ресто-клуба
Вора поймали росгвардейцы
Возле детского сада давно бегают стаи собак