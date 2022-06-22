В Бурятии горела церковь





































Вечером 21 июня в селе Бичура загорелась церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Огонь тушили всеми силами, были привлечены пожарные, работники Бичурского лесхоза, сотрудники администрации района, сельской администрации и местные жители.На момент прибытия пожарных горела наружная стена церкви и кровля здания. Совместными усилиями пожар удалось ликвидировать и не допустить дальнейшее распространение огня. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров.В общей сложности в ликвидации пожара было задействовано 24 человека и семь единиц техники.Имущество церкви совместными усилиями было эвакуировано.Скорее всего, очаг возгорания находился на крыльце у запасного входа в церковь. Предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.На месте работают дознаватели МЧС.В Главном управлении МЧС по Бурятии отметили, что обошлось без пострадавших.