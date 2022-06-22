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В Бурятии горела церковь

В Бурятии горела церковь
Происшествия,  Фото:РА ГО и ЧС
Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров

Вечером 21 июня в селе Бичура загорелась церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Огонь тушили всеми силами, были привлечены пожарные, работники Бичурского лесхоза, сотрудники администрации района, сельской администрации и местные жители. 

На момент прибытия пожарных горела наружная стена церкви и кровля здания. Совместными усилиями пожар удалось ликвидировать и не допустить дальнейшее распространение огня. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров.




В общей сложности в ликвидации пожара было задействовано 24 человека и семь единиц техники.

Имущество церкви совместными усилиями было эвакуировано.

Скорее всего, очаг возгорания находился на крыльце у запасного входа в церковь. Предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

На месте работают дознаватели МЧС. 

В Главном управлении МЧС по Бурятии отметили, что обошлось без пострадавших. 





Как сообщал «Байкал-Daily», 18 апреля в Кабанске местный житель устроил крупный пожар на территории церкви. Мужчина пошёл на этот шаг, так как его счёл, что его жена и тёща слишком набожны.

Пламя уничтожило надворные постройки, расположенные на территории храма – стайку, сеновал, угольный склад, столярную мастерскую. Сгорело 24 центнера сена. В огне погибли два телёнка и три коровы.

В мае 2021 года в селе Тэгда местный житель поджёг церковь.

Осенью 2020 года в селе Сотниково во время грозы молния ударила в колокольню, в результате чего произошёл взрыв в церкви. В храме отвалилась штукатурка, сгорела вся проводка, была разрушена одна балка колокольни, и оторвалась кровля.

пожар

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