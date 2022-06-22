В Бурятии горела церковь

Вечером 21 июня в селе Бичура загорелась церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Огонь тушили всеми силами, были привлечены пожарные, работники Бичурского лесхоза, сотрудники администрации района, сельской администрации и местные жители.
На момент прибытия пожарных горела наружная стена церкви и кровля здания. Совместными усилиями пожар удалось ликвидировать и не допустить дальнейшее распространение огня. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров.
В общей сложности в ликвидации пожара было задействовано 24 человека и семь единиц техники.
Имущество церкви совместными усилиями было эвакуировано.
Скорее всего, очаг возгорания находился на крыльце у запасного входа в церковь. Предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
На месте работают дознаватели МЧС.
В Главном управлении МЧС по Бурятии отметили, что обошлось без пострадавших.
Как сообщал «Байкал-Daily», 18 апреля в Кабанске местный житель устроил крупный пожар на территории церкви. Мужчина пошёл на этот шаг, так как его счёл, что его жена и тёща слишком набожны.
Пламя уничтожило надворные постройки, расположенные на территории храма – стайку, сеновал, угольный склад, столярную мастерскую. Сгорело 24 центнера сена. В огне погибли два телёнка и три коровы.
В мае 2021 года в селе Тэгда местный житель поджёг церковь.
Осенью 2020 года в селе Сотниково во время грозы молния ударила в колокольню, в результате чего произошёл взрыв в церкви. В храме отвалилась штукатурка, сгорела вся проводка, была разрушена одна балка колокольни, и оторвалась кровля.
Пламя уничтожило надворные постройки, расположенные на территории храма – стайку, сеновал, угольный склад, столярную мастерскую. Сгорело 24 центнера сена. В огне погибли два телёнка и три коровы.
В мае 2021 года в селе Тэгда местный житель поджёг церковь.
Осенью 2020 года в селе Сотниково во время грозы молния ударила в колокольню, в результате чего произошёл взрыв в церкви. В храме отвалилась штукатурка, сгорела вся проводка, была разрушена одна балка колокольни, и оторвалась кровля.