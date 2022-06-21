Причина оказалась неожиданной
Во второй половине дня 21 июня в Улан-Удэ эвакуировали посетителей торгового центра «Форум». О происшествии сообщили подписчики паблика «Весь Улан-Удэ».
Как выяснилось, никаких ЧП не произошло.
В пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что в одном из фудкортов подгорела пищу. Это и стало причиной эвакуации.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавний концерт группы «Любэ» в Улан-Удэ тоже обернулся эвакуацией. Во время выступления поступило сообщение о минировании, и зрителей попросили покинуть помещение. Концерт продолжился через 1,5 часа.
В Улан-Удэ эвакуировали посетителей крупного ТРЦ
Происшествия, Фото:
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