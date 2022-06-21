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В Улан-Удэ эвакуировали посетителей крупного ТРЦ

В Улан-Удэ эвакуировали посетителей крупного ТРЦ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Причина оказалась неожиданной

Во второй половине дня 21 июня в Улан-Удэ эвакуировали посетителей торгового центра «Форум». О происшествии сообщили подписчики паблика «Весь Улан-Удэ».

Как выяснилось, никаких ЧП не произошло.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что в одном из фудкортов подгорела пищу. Это и стало причиной эвакуации.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавний концерт группы «Любэ» в Улан-Удэ тоже обернулся эвакуацией. Во время выступления поступило сообщение о минировании, и зрителей попросили покинуть помещение. Концерт продолжился через 1,5 часа. 
эвакуация

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