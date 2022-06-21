В Бурятии пастух украл телефон

Потерпевший лишился вещей после драки



К уголовной ответственности за кражу сотового телефона будет привлечён житель Гусиноозёрска.



- Преступление произошло ночью 9 апреля в Гусиноозёрске, когда после распития спиртного в квартире с малознакомыми гражданами потерпевший «вышел на воздух» вместе с одним из участников застолья. Между мужчинами завязался конфликт, переросший в обоюдное нанесение побоев. О краже телефона и рюкзака с личными вещами и деньгами, потерянными во время потасовки, потерпевший сообщил лишь спустя некоторое время, не обнаружив их на месте. Ущерб составил более 30 тысяч рублей, - сообщили в МВД по Бурятии.



В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в краже телефона. Вором оказался ещё один собутыльник - 43-летний мужчина.



После того, как крики дерущихся стихли, он спустился на улицу и замети на лестнице в подъезде чужой гаджет (его потерпевший обронил во время потасовки). Телефон он украл и пользовался им сам до тех пор, пока к нему не пришли полицейские.



Подозреваемый ранее был неоднократно судим. Он подрабатывает пастухом.



Человека, который украл рюкзак с вещами и деньгами, полицейские ищут.

