Потерпевший лишился вещей после драки
К уголовной ответственности за кражу сотового телефона будет привлечён житель Гусиноозёрска.
- Преступление произошло ночью 9 апреля в Гусиноозёрске, когда после распития спиртного в квартире с малознакомыми гражданами потерпевший «вышел на воздух» вместе с одним из участников застолья. Между мужчинами завязался конфликт, переросший в обоюдное нанесение побоев. О краже телефона и рюкзака с личными вещами и деньгами, потерянными во время потасовки, потерпевший сообщил лишь спустя некоторое время, не обнаружив их на месте. Ущерб составил более 30 тысяч рублей, - сообщили в МВД по Бурятии.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в краже телефона. Вором оказался ещё один собутыльник - 43-летний мужчина.
После того, как крики дерущихся стихли, он спустился на улицу и замети на лестнице в подъезде чужой гаджет (его потерпевший обронил во время потасовки). Телефон он украл и пользовался им сам до тех пор, пока к нему не пришли полицейские.
Подозреваемый ранее был неоднократно судим. Он подрабатывает пастухом.
Человека, который украл рюкзак с вещами и деньгами, полицейские ищут.
В Бурятии пастух украл телефон
Происшествия, Фото:
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