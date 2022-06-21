Шалость детей привела к крупному пожару в Улан-Удэ

Площадь пожара составила 150 кв.метров
Виновниками пожара, едва не уничтожившего двухэтажный многоквартирный дом на улице Целинная в Улан-Удэ, стали дети.
- Предварительная причина пожара - детская шалость с огнём, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», пожар на улице Целинная произошёл сегодня в 12-м часу дня
. Сперва загорелись кладовые, а вскоре огонь перекинулся на стену деревянного многоквартирного дома.
Из дома эвакуировали 30 человек.
Открытое горение ликвидировали в 12:10 на площади 150 кв. метров. Пострадавших нет.
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