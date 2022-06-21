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Шалость детей привела к крупному пожару в Улан-Удэ

Шалость детей привела к крупному пожару в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Площадь пожара составила 150 кв.метров

Виновниками пожара, едва не уничтожившего двухэтажный многоквартирный дом на улице Целинная в Улан-Удэ, стали дети.

- Предварительная причина пожара - детская шалость с огнём, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.



Как сообщал «Байкал-Daily», пожар на улице Целинная произошёл сегодня в 12-м часу дня. Сперва загорелись кладовые, а вскоре огонь перекинулся на стену деревянного многоквартирного дома.

Из дома эвакуировали 30 человек.

Открытое горение ликвидировали в 12:10 на площади 150 кв. метров. Пострадавших нет. 
пожар

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