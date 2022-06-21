В Бурятии возле Байкала устроили огромную свалку





В селе Сухая Кабанского района Бурятии обнаружили огромную мусорную свалку. Её снял на камеру очевидец, видео появилось в паблике «Аноним 03».На кадрах запечатлено печальное зрелище. На специальной площадке контейнеры доверху набиты мусором, их давно никто не вывозил.- Село Сухая. Вот так выглядит помойка - ну или как её назвать, мусорка. Это просто ужас. Берег Байкала находится на той стороне. Позорники, - прокомментировал автор видео.Чуть дальше, в сторону к лесу была найдена несанкционированная свалка c целыми горами мусора. Автор отмечает, что совсем рядом находится речка, впадающая прямиком в Байкал. При этом, до самого озера – меньше километра.- Я дальше даже не хочу ехать, потому что я боюсь попортить автомобиль. Вот такая красота. Отсюда до Байкала ехать метров 600. В метрах двухстах от мусора протекает речка. Она весь этот мусор, всю эту грязь везёт в Байкал, - высказался мужчина.