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В Бурятии возле Байкала устроили огромную свалку

В Бурятии возле Байкала устроили огромную свалку
Происшествия,  Фото:"Аноним 03"
Кучи мусора обнаружили в популярной у отдыхающих местности

В селе Сухая Кабанского района Бурятии обнаружили огромную мусорную свалку. Её снял на камеру очевидец, видео появилось в паблике «Аноним 03».

На кадрах запечатлено печальное зрелище. На специальной площадке контейнеры доверху набиты мусором, их давно никто не вывозил.

- Село Сухая. Вот так выглядит помойка - ну или как её назвать, мусорка. Это просто ужас. Берег Байкала находится на той стороне. Позорники, - прокомментировал автор видео.

Чуть дальше, в сторону к лесу была найдена несанкционированная свалка c целыми горами мусора. Автор отмечает, что совсем рядом находится речка, впадающая прямиком в Байкал. При этом, до самого озера – меньше километра.

- Я дальше даже не хочу ехать, потому что я боюсь попортить автомобиль. Вот такая красота. Отсюда до Байкала ехать метров 600. В метрах двухстах от мусора протекает речка. Она весь этот мусор, всю эту грязь везёт в Байкал, - высказался мужчина.

мусор свалка

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