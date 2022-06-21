Житель Бурятии украл пятитысячную купюру из копилки

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Вора поймали росгвардейцы



Наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал днём в центре Закаменска подозреваемого в краже.



Накануне вечером в отдел полиции с заявлением о краже обратилась местная жительница. Она сообщила, что знакомый из соседнего села украл у неё деньги. После совместного застолья женщина обнаружила, что у неё из копилки пропала купюра номиналом пять тысяч рублей.



- Ориентировка на подозреваемого мужчину поступила наружным нарядам. Возле остановки общественного транспорта патруль заметил похожего по приметам мужчину и доставил его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.



Задержанный, 23-летний житель села Санага Закаменского района, не работает. Часть украденных денег он успел потратить.



По факту кражи возбуждено уголовное дело.



