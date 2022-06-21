Вора поймали росгвардейцы
Наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал днём в центре Закаменска подозреваемого в краже.
Накануне вечером в отдел полиции с заявлением о краже обратилась местная жительница. Она сообщила, что знакомый из соседнего села украл у неё деньги. После совместного застолья женщина обнаружила, что у неё из копилки пропала купюра номиналом пять тысяч рублей.
- Ориентировка на подозреваемого мужчину поступила наружным нарядам. Возле остановки общественного транспорта патруль заметил похожего по приметам мужчину и доставил его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
Задержанный, 23-летний житель села Санага Закаменского района, не работает. Часть украденных денег он успел потратить.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Житель Бурятии украл пятитысячную купюру из копилки
Происшествия, Фото:
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