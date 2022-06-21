Возле детского сада давно бегают стаи собак
В Улан-Удэ произошло очередное нападение собаки на человека. Животное набросилось на мужчину в микрорайоне Бурвод, по улице Строителей, 40. Рядом находится детский сад «Зорька». Об этом случае рассказала улан-удэнка в паблике «Аноним 03». Жертвой нападения стал её муж.
- Сколько это может продолжаться? Собаки бегают сворами. Благодарю Бога, что мой супруг уже отвёл ребёнка в сад и возвращался один! Ведь на месте моего супруга мог быть любой другой, в том числе и ребёнок! На Бурводе собаки бегают сворами. Строителей, Мерецкова, Кабанская, Обручева - одни собаки! Отдельный вопрос к улице Автотранспортная, там ведь новая школа. Сейчас ребёнок у меня ходит туда на площадку, собак куча. Вы чего ждёте?! Или пока гром не грянет, мужик не перекрестится? – возмущается женщина.
Она попросила «принять самые жёсткие меры, наказать виновных», и отловить собак.
В комментариях развернулась бурная дискуссия по поводу произошедшего. Большинство советует пострадавшему обратиться в медучреждение для фиксации травмы. Львиная доля комментариев уделено тому, чья это собака – действительно она бездомная или у неё всё же есть владелец.
«Собачий» вопрос в Улан-Удэ стоит давно. В большинстве случаев нападают домашние псы, находящиеся на самовыгуле. Один из последних случаев произошёл 27 мая. Собака покусала девушку на улице Трубачеева; отбиваться ей пришлось ногами, лёжа на земле.
В Улан-Удэ собака напала на мужчину возле детского сада
Происшествия, Фото:
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