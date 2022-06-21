В Бурятии микроавтобус сбил велосипедиста

ДТП произошло на федеральной трассе
20 июня около 23 часов в Селенгинском районе Бурятии микроавтобус сбил 27-летнего велосипедиста.
- Водитель автомобиля «Фиат Дукато» на федеральной автодороге Улан-Удэ – Кяхта, в 700 метрах от города Гусиноозёрск, совершил наезд на впереди едущего велосипедиста, - сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7».
В результате ДТП велосипедист с различными травмами был госпитализирован в Гусиноозёрскую центральную районную больницу.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне в Прибайкальском районе Бурятии был зафиксирован наезд на пешехода
. 19-летний водитель «Тойоты Королла» сбил 60-летнюю пенсионерку.
ДТП произошло на федеральной трассе
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