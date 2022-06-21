В Улан-Удэ транспортная полиция ищет участников конфликта





Сотрудники уголовного розыска Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте просят оказать помощь в установлении их личностей:



1) мужчина на вид 17-20 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, одет в футболку серого цвета, шорты чёрного цвета, кроссовки чёрного цвета;



2) женщина европейской внешности, на вид 17-20 лет, плотного телосложения, рост примерно 160-165 см., одета в футболку чёрного цвета, шорты светлого цвета, кроссовки белого цвета;



3) мужчина европейской внешности, на вид 17-20 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см., одет в спортивную куртку тёмно-синего цвета с полосками белого цвета выше поясницы, спортивные трико чёрного цвета с белой полосой, кроссовки чёрного цвета;



4) мужчина на вид 16-18 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 см., одет в спортивную куртку, джинсы светло-синего цвета, ботинки чёрного цвета;



5) мужчина на вид 18-20 лет, рост 175-180 см, спортивного телосложения, одет в футболку черного цвета с эмблемой красно-белого цвета на правом плече, спортивные трико чёрного цвета, кроссовки чёрного цвета;



6) мужчина на вид 17-20 лет, рост 180- 185 см., худощавого телосложения, одет в кепку светло-синего цвета, футболку чёрного либо тёмно-синего цвета, шорты светло-зелёного цвета, спортивные тапочки либо сандалии чёрного цвета.



Правоохранители просят людей, опознавших подозреваемых на видео, сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (3012) 28-34-11, 89933808002 или 02 (102- с номеров всех операторов связи).