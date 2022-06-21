Пострадавшую доставили в больницу
20 июня в Бурятии зарегистрировано 29 аварий с механическими повреждениями транспортных средств и три ДТП, в которых пострадали три человека. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Так, в Прибайкальском районе зарегистрирован наезд на пешехода. В селе Турунтаево 19-летний водитель «Тойоты Королла» сбил 60-летнюю пенсионерку. Произошло это вне пешеходного перехода.
Женщина получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 11 июня в Улан-Удэ на проспекте Автомобилистов под колёса автомобиля попал пятилетний мальчик. В тот же день в Тункинском районе водитель «Тойоты» сбил шестилетнюю девочку.
В Бурятии молодой водитель сбил пенсионерку
Происшествия, Фото:
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