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В Бурятии молодой водитель сбил пенсионерку

В Бурятии молодой водитель сбил пенсионерку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пострадавшую доставили в больницу

20 июня в Бурятии зарегистрировано 29 аварий с механическими повреждениями транспортных средств и три ДТП, в которых пострадали три человека. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Так, в Прибайкальском районе зарегистрирован наезд на пешехода. В селе Турунтаево 19-летний водитель «Тойоты Королла» сбил 60-летнюю пенсионерку. Произошло это вне пешеходного перехода.

Женщина получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 11 июня в Улан-Удэ на проспекте Автомобилистов под колёса автомобиля попал пятилетний мальчик. В тот же день в Тункинском районе водитель «Тойоты» сбил шестилетнюю девочку.


ДТП

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