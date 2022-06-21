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В Гусиноозёрске вновь затопило «Арбат»

В Гусиноозёрске вновь затопило «Арбат»
Происшествия,  Фото:Весь Гусиноозерск
Ливнёвки на пешеходной улице не справились с дождём

20 июня в Селенгинском районе Бурятии, в Гусиноозёрске в частности, прошёл ливень. Сильные осадки привели к очередному затоплению центральной пешеходной улицы, которую все местные жители называют «Арбат». Видео появилось в паблике «Весь Гусиноозерск».

- Дождь на «Арбате» устраивает настоящее стихийное бедствие. А новые ливнёвки не справляются, забиты грязью и мусором, - говорится в сообщении.

На предоставленных видео запечатлено, как дождь превратил ступеньки в водопад, а на тротуарах воды по щиколотку.

видео - Весь Гусиноозерск 

Предприниматели, чьи офисы находятся на «Арбате», вооружились подручными средствами. «В магазине разметали залив мётлами и совками», - рассказала местная жительница.

Как сообщал «Байкал-Daily», проблема затапливаемого гусиноозёрского «Арбата» возникает ежегодно. Так, в августе 2020 года от дождя сильно пострадали офисы предпринимателей. Тогда очевидцы засняли на видео, как девушка в затопленном офисе выгребала воду совком в ведро.

Эту пешеходную улицу в центре Гусиноозёрска сдали в декабре 2019 года. К слову, местные жители сразу же раскритиковали качество плитки и систему отвода воды. Эксперты ОНФ в Бурятии направляли в министерство строительства обращение с просьбой устранить в Гусиноозёрске все нарушения.

Общественники отмечали, что многих недочётов можно было избежать, если бы проект был согласован со всеми собственниками помещений, прилегающих к территории пешеходной улицы, а также было бы учтено мнение членов муниципальной общественной комиссии. К слову, за нарушение срока исполнения контракта подрядчик был оштрафован на 400 тысяч рублей.


подтопление

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