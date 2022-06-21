В Гусиноозёрске вновь затопило «Арбат»

Ливнёвки на пешеходной улице не справились с дождём



20 июня в Селенгинском районе Бурятии, в Гусиноозёрске в частности, прошёл ливень. Сильные осадки привели к очередному затоплению центральной пешеходной улицы, которую все местные жители называют «Арбат». Видео появилось в паблике «Весь Гусиноозерск».



- Дождь на «Арбате» устраивает настоящее стихийное бедствие. А новые ливнёвки не справляются, забиты грязью и мусором, - говорится в сообщении.



На предоставленных видео запечатлено, как дождь превратил ступеньки в водопад, а на тротуарах воды по щиколотку.



