В Бурятии «чёрные» лесорубы уничтожили деревьев на 5,1 млн

Происшествия, Фото: из архива

Преступникам грозит до семи лет колонии



Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников организованной группы, незаконно рубивших лес. Они обвиняются в совершении семи преступлений по статье «Незаконная рубка леса в особо крупном размере».



По версии следствия, преступную группу из пяти жителей Кижингинского района создал индивидуальный предприниматель. Под видом легальной деятельности с февраля 2020 года по июль 2021 года на территории Кижингинского лесничества обвиняемые незаконно вырубили деревьев объёмом 560 м3. Ущерб, причинённый преступлением, составил 5,1 млн рублей.



«Чёрным» лесорубам грозит до семи лет со штрафом до 500 тысяч рублей.



К участникам группы предъявлен гражданский иск о возмещении вреда, причинённого преступлением.



Используемая в преступной деятельности техника – автомобиль «КамАЗ», тракторы, погрузчик изъяты в ходе следствия.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

