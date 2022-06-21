 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 июня

20 июня

Популярное

В Бурятии «чёрные» лесорубы уничтожили деревьев на 5,1 млн

В Бурятии «чёрные» лесорубы уничтожили деревьев на 5,1 млн
Происшествия,  Фото:из архива
Преступникам грозит до семи лет колонии

Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников организованной группы, незаконно рубивших лес. Они обвиняются в совершении семи преступлений по статье «Незаконная рубка леса в особо крупном размере».

По версии следствия, преступную группу из пяти жителей Кижингинского района создал индивидуальный предприниматель. Под видом легальной деятельности с февраля 2020 года по июль 2021 года на территории Кижингинского лесничества обвиняемые незаконно вырубили деревьев объёмом 560 м3. Ущерб, причинённый преступлением, составил 5,1 млн рублей.

«Чёрным» лесорубам грозит до семи лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

К участникам группы предъявлен гражданский иск о возмещении вреда, причинённого преступлением.

Используемая в преступной деятельности техника – автомобиль «КамАЗ», тракторы, погрузчик изъяты в ходе следствия.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
черные лесорубы суд приговор прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии «чёрные» лесорубы уничтожили деревьев на 5,1 млн
В Бурятии «чёрные» лесорубы уничтожили деревьев на 5,1 млн
Происшествия, 21.06.2022
Преступникам грозит до семи лет колонии 
В Бурятии 58-летняя женщина вонзила нож мужу в грудь
В Бурятии 58-летняя женщина вонзила нож мужу в грудь
Происшествия, 20.06.2022
Убийство произошло, когда пара поссорилась
На федеральной трассе «Байкал» продолжается сход оползня
На федеральной трассе «Байкал» продолжается сход оползня
Происшествия, 20.06.2022
На дороге организовано реверсивное движение
Друзья убитого возле лаундж-бара улан-удэнца просят о справедливости
Друзья убитого возле лаундж-бара улан-удэнца просят о справедливости
Происшествия, 20.06.2022
По их словам, сторона защиты будет добиваться переквалификации дела
ФСБ предотвратила теракт в Забайкальском крае
ФСБ предотвратила теракт в Забайкальском крае
Происшествия, 20.06.2022
Сторонника террористической организации задержали в Чите
Житель Бурятии, пропавший в начале июня, найден мёртвым
Житель Бурятии, пропавший в начале июня, найден мёртвым
Происшествия, 20.06.2022
В поисках участвовали в том числе волонтёры
В Бурятии оштрафовали юного байкера, врезавшего в забор
В Бурятии оштрафовали юного байкера, врезавшего в забор
Происшествия, 20.06.2022
Подросток на мотоцикле врезался в забор
В Улан-Удэ смыли гипсокартон в канализацию и засорили её
В Улан-Удэ смыли гипсокартон в канализацию и засорили её
Происшествия, 20.06.2022
Нечистотами в итоге затопило детскую площадку
Иркутянин до смерти избил незнакомца
Иркутянин до смерти избил незнакомца
Происшествия, 20.06.2022
Молодой человек довёз пострадавшего до больницы, где он умер
В Улан-Удэ во дворе произошла драка с поножовщиной
В Улан-Удэ во дворе произошла драка с поножовщиной
Происшествия, 20.06.2022
Мужчина нанёс ножевые ранения своему соседу по подъезду

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^