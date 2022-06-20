Убийство произошло, когда пара поссорилась
Ночью 18 июня в Прибайкальскую районную больницу в Бурятии был госпитализирован 53-летний мужчина с колото-резаным ранением грудной клетки. В больнице мужчина скончался.
По подозрению в убийстве задержана 58-летняя сожительница покойного мужчины. На допросе она дала признательные показания, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Бурятии.
По данным следствия, пара много лет жила вместе. Вечером 18 июня, будучи пьяными, сожители поссорились. Не выдержав очередного оскорбления в свой адрес, женщина схватила нож и нанесла им удар в грудь.
После этого раненый вышел во двор дома. Спустя несколько минут женщина пошла за ним, но увидев лежащего возлюбленного на земле, испугалась. Она побежала к соседке и попросила вызвать скорую медицинскую помощь.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения.
В Бурятии 58-летняя женщина вонзила нож мужу в грудь
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На дороге организовано реверсивное движение
По их словам, сторона защиты будет добиваться переквалификации дела
Сторонника террористической организации задержали в Чите
В поисках участвовали в том числе волонтёры
Подросток на мотоцикле врезался в забор
Дети госпитализированы
Мужчину госпитализировали в БСМП
Нечистотами в итоге затопило детскую площадку
Два человека попали в больницу
Молодой человек довёз пострадавшего до больницы, где он умер
Юный разбойник пытался отнять телефон
Мужчина предстанет перед судом
Мужчина нанёс ножевые ранения своему соседу по подъезду
Пьяный водитель сбил столб и вёз его на капоте 70 метров
Пострадали два подростка