В Бурятии 58-летняя женщина вонзила нож мужу в грудь

Убийство произошло, когда пара поссорилась



Ночью 18 июня в Прибайкальскую районную больницу в Бурятии был госпитализирован 53-летний мужчина с колото-резаным ранением грудной клетки. В больнице мужчина скончался.



По подозрению в убийстве задержана 58-летняя сожительница покойного мужчины. На допросе она дала признательные показания, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Бурятии.



По данным следствия, пара много лет жила вместе. Вечером 18 июня, будучи пьяными, сожители поссорились. Не выдержав очередного оскорбления в свой адрес, женщина схватила нож и нанесла им удар в грудь.



После этого раненый вышел во двор дома. Спустя несколько минут женщина пошла за ним, но увидев лежащего возлюбленного на земле, испугалась. Она побежала к соседке и попросила вызвать скорую медицинскую помощь.



Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения.

