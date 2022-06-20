ФСБ предотвратила теракт в Забайкальском крае

Сторонника террористической организации задержали в Чите



Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Забайкальском крае. Сторонник запрещённой в России террористической организации задержан в Чите, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.



В квартире задержанного были обнаружены три гранаты, два самодельных взрывных устройства с поражающими элементами общей массой 400 граммов, самодельный детонатор, охолощенные образцы автомата АК-103 и пистолета Макарова и большое количество боеприпасов. Также у него дома было найдено много запрещённой экстремистской литературы, уточняет ТАСС.



Мужчина планировал совершить в Забайкальском крае теракт против правоохранительных органов. А после совершения преступления мужчина собирался уехать в Сирию и участвовать там в боевых действиях на стороне террористов.



