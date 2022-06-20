В Бурятии оштрафовали юного байкера, врезавшего в забор

Подросток на мотоцикле врезался в забор



Двое юных жителей Закаменского района Бурятии привлечены комиссией по делам несовершеннолетних к административной ответственности. Об этом сообщили в группе «Закамна-инфо 24/7».



Первый подросток катался на мотоцикле, не имея водительских прав. На требования сотрудников ГИБДД остановиться он не подчинился, а продолжил движение и, не справившись с управлением, врезался в забор.



Мотоцикл получил механические повреждения, а юный водитель, к счастью, не пострадал.



Подростку назначено наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.



Совершеннолетняя студентка привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 1500 рублей за то, что распивала пиво с подростком.



Также в ходе заседания комиссии по делам несовершеннолетних один подросток поставлен на учёт за совершение уголовного преступления. Он стащил сотовый телефон на детской площадке.



