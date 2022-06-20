В Бурятии оштрафовали юного байкера, врезавшего в забор

Подросток на мотоцикле врезался в забор
Двое юных жителей Закаменского района Бурятии привлечены комиссией по делам несовершеннолетних к административной ответственности. Об этом сообщили в группе «Закамна-инфо 24/7».
Первый подросток катался на мотоцикле, не имея водительских прав. На требования сотрудников ГИБДД остановиться он не подчинился, а продолжил движение и, не справившись с управлением, врезался в забор.
Мотоцикл получил механические повреждения, а юный водитель, к счастью, не пострадал.
Подростку назначено наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.
Совершеннолетняя студентка привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 1500 рублей за то, что распивала пиво с подростком.
Также в ходе заседания комиссии по делам несовершеннолетних один подросток поставлен на учёт за совершение уголовного преступления. Он стащил сотовый телефон на детской площадке.
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Происшествия, Фото:
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