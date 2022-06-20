В Иркутской области маленькие дети выпали с пятых этажей

Дети госпитализированы



Вечером 19 июня в городе Зима произошёл несчастный случай с трёхлетней девочкой. Оставшись без присмотра взрослых, она случайно упала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже жилого дома на улице Лазо.



Тем же вечером аналогичный инцидент произошёл в посёлке Тыреть Заларинского района. там двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже, открыв окно.



Оба ребёнка госпитализированы, за их состоянием следят медики.



Проверку проводит прокуратура.



- Прокуратурами Заларинского района и Зиминской межрайонной будет дана оценка исполнению законодательства о семейном благополучии. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Также на контроле прокуратуры находятся ход и результаты процессуальных проверок, проводимых по фактам произошедшего, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



