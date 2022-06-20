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В пригороде Улан-Удэ на пожаре пострадал мужчина

В пригороде Улан-Удэ на пожаре пострадал мужчина
Происшествия,  Фото:РА ГО и ЧС
Мужчину госпитализировали в БСМП

Сегодня утром, 20 июня, в пригородном селе Сужа Иволгинского района Бурятии произошёл пожар в двухквартирном жилом доме. На пожаре пострадал 55-летний мужчина.



- На момент прибытия пожарных горела крыша дома, пламя перешло на кровлю второй квартиры. Совместными усилиями пожарных удалось не допустить полного уничтожения дома. Общая площадь пожара составила около 80 кв. м. В результате пожара пострадал мужчина 1967 г.р., с ожогами и отравлением продуктами горения он был госпитализирован в БСМП, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Предположительной причиной пожара названо короткое замыкание электропроводки. На месте работают дознаватели МЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», 17 июня в Закаменске пожарные спасли из горящей квартиры мужчину и женщину. Женщина получила ожоги ног и была госпитализирована.

пожар

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